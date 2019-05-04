Султан Брунея пообещал отказаться от смертной казни

Султан Брунея Хассанал Болкиах пообещал не применять смертную казнь, которая предписывается в качестве наказания за нарушение законов шариата, вступивших в силу в стране 3 апреля, передает ТАСС.

"Более 20 лет в нашей стране де-факто существовал мораторий на смертную казнь в рамках уголовного права. Подобная практика будет распространяться и на законы шариата, которые подразумевают даже больше возможностей для прощения преступников", - заявил султан. Он выразил надежду на то, что "достоинства шариатских законов станут очевидными после разъяснения вопросов об их применении".

Вступившие в силу в Брунее законы шариата предусматривают суровые наказания вплоть до смертной казни за воровство, оскорбление ислама, супружеские измены, однополые связи и прочее. Казнь может осуществляться через забивание камнями. Предполагается, что действовать законы будут только в отношении мусульман, которые составляют две трети из 430 тыс. населения страны.

Данные юридические нормы вызвали протест со стороны мирового сообщества. С резкой критикой брунейского султана выступили американский актер Джордж Клуни и британский певец Элтон Джон. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала султанат отказаться от введения законов шариата, назвав этот кодекс "драконовским".