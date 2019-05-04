Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию метамфетамина

В Главное южное территориальное таможенное управление поступила оперативная информация о попытке контрабанды наркотиков и психотропных средств из Ирана.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана, в результате операции сотрудников Управления расследований южного территориального таможенного управления, проведенной в соответствии с оперативной информацией, в городе Астара был задержан гражданин Азербайджана Махир Юсубов в момент продажи метамфетамина весом 1028 граммов.

Напомним, что метамфетамин включен в список психотропных препаратов, запрещенных к обороту на территории Азербайджана.