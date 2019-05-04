MİDA о строительстве тысяч льготных квартир

14 января 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в Правила о льготном приобретении гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства (MİDA). Для обеспечения исполнения этого Указа главы государства, за прошедший период MİDA внесла соответствующие изменения в систему «Льготная квартира».

В ближайшее время гражданам будет доступна услуга размещения информации о предварительном согласии банков на выдачу ипотечного кредита в своих электронных кабинетах и выбор квартиры в порядке ожидания.

За прошедший период граждане приобрели 430 из 1654 квартир в первом проекте MİDA в Ясамальском жилом комплексе. Вместе с этим, 29 апреля был завершен процесс выбора еще 154 квартир. Оставшиеся 1070 квартир в Ясамальском жилом комплексе будут выставлены на продажу до конца текущего года уже в соответствии с новыми правилами.

Второй проект MİDA - Говсанский жилой комплекс обеспечит квартирами около 3-х тысяч семей. На его территории будет построена школа на 1920 учеников, два детских сада, медицинский центр и другие социально-общественные учреждения. В целом комплекс состоит из 11 многоквартирных зданий. В настоящее время завершено строительство шести семиэтажных зданий и ведутся отделочные работы. Паралельно с этим продолжается строительство еще пяти зданий.

Стремительно продолжается реализация еще одного проекта MİDA – нового жилого комплекса в Ясамальском районе, вблизи внешней кольцевой автодороги, который охватит площадь в 15,4 га. Комплекс будет состоять из 40 жилых зданий, 22 из которых – 9-этажные, а 18 – 12-этажные. 1458 квартир, которые находятся в распоряжении агентства, будут выставлены на продажу посредством электронной системы «Льготное жилье» и будут предложены гражданам, имеющим право на покупку квартир по льготным условиям.

Еще один проект MİDA будет реализован в Сумгаите. Уже объявлен тендер на строительство двух девятиэтажных двухблочных зданий на территории в 0,76 га. В общей сложности, в этих зданиях будет 144 квартиры.