Напряженность на границе Азербайджана с Грузией

Согласно информации, они окружили живой цепью тот участок монастырского комплекса Давид-Гареджи, на который претендует азербайджанская сторона.

По заявлению активистов, ими направлен посыл соседнему Азербайджану о том, что Давид-Гареджи находится в составе Грузии. Участвующие в живой цепи граждане, исполняют различные песнопения. Участники акции пришли к монастырскому комплексу, пройдя пешком несколько километров.

Издание отмечает, что на нескольких локациях тропы, ведущей к монастырскому комплексу, стоят азербайджанские пограничники, которые наблюдают за ситуацией. На периметре находятся и грузинские пограничники, на месте контролирующие перемещение граждан.

Напомним, 25 апреля грузинская сторона заявила, что азербайджанские пограничники перекрыли дорогу в комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджи). Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.