В Португалии подрались украинцы и участники «Бессмертного полка»

В столице Португалии Лиссабоне протестовавшие против проведения марша «Бессмертный полк» украинцы пожаловались на нападения со стороны участников акции, сообщает украинский сайт «Лiга.Новости».

Согласно информации, члены местной украинской общины организовали альтернативную акцию в день проведения шествия. Несколько десятков человек вышли с плакатами, посвященными жертвам сталинских репрессий и голодомора. Один из участников держал в руках черно-красный флаг Организации украинских националистов.

По словам председателя Союза украинцев в Португалии Павла Садохи, украинцы подверглись агрессии со стороны организаторов «Бессмертного полка»: якобы у них были отобраны плакаты, у одной женщины вырвали и разбили смартфон. Одному из участников разбили фару автомобиля и несколько раз ударили его бейсбольной битой на глазах у внука.

В свою очередь, российское посольство сообщило, что участники украинского пикета пытались воспрепятствовать проведению памятного марша, но португальская полиция не позволила им этого сделать, передает ТАСС.