Замминистра юстиции о работе «Электронного суда»

«Использование в нашей стране информационно-коммуникационных технологий, применение инновативных решений в оказании государственных услуг являются одним из приоритетов государственной политики, и сегодня предпринимаются важные шаги, связанные с развитием электронного правительства и переходом на цифровое правительство», - сообщил на презентации по применению и перспективам развития электронных судов в Азербайджане заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики, член Судебно-правового совета доктор юридических наук Азер Джафаров.

Вопросы применения в нашей стране новейших технологий в различных сферах, в том числе в деятельности судов, являются одним из приоритетов, которые всегда находятся в центре внимания нашего государства, отметил А.Джафаров. В феврале 2014 года распоряжением президента Азербайджана Ильхаа Алиева была создана информационная система «Электронный суд», обеспечивающая использование современных информационно-коммуникационных технологий в судебной деятельности.

«Информационная система «Электронный суд», являющаяся составной частью «Электронного правительства», упрощает работу судебной власти и органов правосудия, охватывая весь процесс - с момента возникновения у граждан необходимости обращения в суд до завершения исполнения решения суда. Система является комплексной: содержит около 130 миллионов данных и состоит из многих компонентов. Ее применение служит расширению возможностей обращения в суд, предотвращению фактов волокиты и злоупотреблений при отправлении правосудия, обеспечению прозрачности и оперативности деятельности судов, повышению эффективности надзора за исполнением решений суда, обеспечению электронного делопроизводства и документооборота», - заявил замминистра. В качестве примера замминистра юстиции привел Сингапур, являющийся одной из самых успешных стран в мире, где эта работа началась в 85-м году прошлого века, и процесс продолжается по сей день. В других странах, в частности США, процесс внедрения «электронных судов» продолжался в течение 25 лет.

А Джафаров подчеркнул, что одним из важных компонентов «Электронного суда» является единый судебный портал, который предоставляет физическим и юридическим лицам полную информацию о судебной системе, в том числе в форме интерактивной карты страны. Посредством такого портала граждане могут получать информацию о структуре, разновидности судов, их юрисдикции, адресах и способах связи с ними (почтовый и электронный адреса, телефонные номера), а также об образовании и юридическом опыте судей.

«Портал обеспечивает граждан и информацией о размере государственной пошлины, образцами исковых заявлений, жалоб, протестов и ходатайств для облегчения подготовки и подачи документов в суды. Будучи полностью интегрированным с информационной системой «Электронный суд», портал в режиме реального времени отображает информацию о состоянии дел в судах, в том числе о количестве судебных дел, судебных слушаний, вынесенных решений по всем категориям дел и т.д. Кроме того, помимо портала для каждого суда созданы индивидуальные веб-сайты, отображающие детальную информацию о судах», - объяснил он.

В структуру «Электронного суда» входит также единая база судебных решений, указал юрист. В данной базе собраны итоговые решения судов, что предоставляет возможность судьям, адвокатам и другим юристам усвоить судебный опыт и позволяет получить помощь в принятии правильных решений, а также правильном проведении защиты.

Как отметил А.Джафаров, с целью повышения эффективности деятельности исполнительных органов, обеспечения оперативности и прозрачности правовой деятельности также была создана и внедряется и система «Электронное исполнение». Система проводит электронную регистрацию исполнительных документов, создает возможность для налаживания безбумажных связей между исполнительными структурами и судами, осуществления электронного контроля за исполнительской работой, проведения взаимного информационного обмена с информационными системами различных государственных структур.

Замминистра особо подчеркнул, что внедрение системы «Электронный суд» в Азербайджане служит повышению общественного доверия к правосудию, упрощает доступность, в том числе создает возможность для предпринимательских субъектов в электронном порядке, в онлайн-режиме более упрощенно и удобно обращаться в суды. В то же время это ускоряет процесс рассмотрения дел в судах, обеспечивает прозрачность, предотвращает факты волокиты.

Указ президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года, являясь новым этапом в развитии судебной и юстиционной систем, служит продолжению этих реформ в соответствии с современными вызовами, в том числе обуславливает завершение организационных работ, связанных с внедрением «Электронного суда», повышение его функциональности, а также поощрение использования данной системы физическими и юридическими лицами. И в настоящее время в этом направлении осуществляются последовательные меры, сообщил А.Джафаров.

На мероприятии руководитель рабочей группы по информационной системе «Электронный суд» судья Рамин Гурбанов выступил с презентацией об инновационных возможностях этой системы, руководитель группы по электронной информации главного исполнительского управления Турал Мамедов сообщил об электронизации работы по исполнению решений судов, старший консультант по информационным технологиям, международный эксперт Горан Эдстрем рассказал об информационной безопасности в инфраструктуре электронной юстиции.