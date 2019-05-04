Население Армении продолжает сокращаться

Численность населения Армении на 1 апреля 2019 года составила 2 962.1 тыс. человек, пишет Новости-Армения со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года численность населения Армении снизилась на 7,8 тыс. человек.

Издание отмечает, что снижение численности населения республики обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо - 3.9 тыс. человек над естественным приростом - 0.7 тыс. человек.

Число городского населения страны составило 1 893.4 тыс. жителей (спад на 1,1 тыс.). В сельской же местности снизилось на 6 700 человек - до 1 068.7 тыс. человек.

За январь-апрель 2019 года число родившихся в стране детей снизилось на 3,1% - до 8 042 детей. При этом на 3,4% возросло число смертных случаев - до 7 373.