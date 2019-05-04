Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос

Генеральная прокуратура Украины на 7 мая вызвала президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля, сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНИАН со ссылкой на источник.

По словам источника, Порошенко допросят по делу о гибели участников Евромайдана. Кроме того, президента попросят подписать старый протокол допроса от ноября 2016 года. Тогда Порошенко в первый раз вызвали на допрос по делу о преступлениях против участников Евромайдана.

Как отмечали в Генпрокуратуре Украины, из-за того, что протокол допроса до сих пор не подписан, показания Порошенко невозможно приобщить к делу.