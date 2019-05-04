Трудно кого-то в Азербайджане удивить сообщением о том, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) является крупнейшим экспортером страны. По разным сведениям, около 90% экспорта страны приходится на долю прибыльной нефти, а также нефтепродуктов, поставляемых на мировые рынки Управлением маркетинга и экономических операций (УМЭО) самой SOCAR. Но не менее трудно поверить и в то, что то же самое УМЭО по итогам первого квартала текущего года одновременно возглавило список и самых крупных госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе. И не только государственных, но и частных.

А убедиться в этом просто, достаточно даже поверхностного взгляда на показатели крупнейших экспортеров страны. По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, по итогам первого квартала этого года объем ненефтяного экспорта УМЭО составил 43,1 млн долларов. Следующее за ним ОАО "Азерэнержи" экспортировало продукции на 38,4 млн долларов. Отставание же других ненефтяных экспортеров составляет уже разы. Так, ООО "Azəralüminium" достиг показателя 19,1 млн долларов, ЗАО AzerGold - 13 млн долларов, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" - 4,5 млн долларов, ООО "CTS-Agro" - 2,4 млн долларов, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг" - 1,2 млн долларов. А о "Бакинском заводе нефтяного машиностроения", ООО "Азерипек", Азербайджанских железных дорогах и говорить нечего. Их экспортные достижения не превышают и 2-3 сотен тысяч долларов.

То же можно сказать и о крупнейших частных компаниях-экспортерах ненефтяного сектора. В первую десятку по итогам первого квартала вошли ООО "MKT İstehsalat Kommersiya" с объемом экспорта в 26,9 млн долларов. Вторым в списке идет еще одна структура Госнефтекомпании - ООО SOCAR Polymer, экспортировавшей за три месяца с начала года продукции на сумму 23,6 млн долларов. Далее идут Azerbaijan International Mining Company (20,8 млн долларов), ООО "P-Aqro" (8,3 млн долларов), ООО TST Export (7,8 млн долларов), ООО Sun Food (6,6 млн долларов), ООО Azhazelnut (6,1 млн долларов), ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət" (6 млн долларов), ООО "Baku Steel Company" (5,7 млн долларов), ООО "Azerstar" (5,4 млн долларов).

Но что же тогда получается, крупнейший экспортер страны SOCAR является первой и в нефтяном, и в ненефтяном секторах? Да, это действительно так, и мы возвращаемся к этой теме вновь и вновь. Нефть и нефтепродукты – традиционные продукты Госнефтекомпании, значительная часть которых всегда предназначалась для экспорта. Это, так сказать, аксиома, не вызывающая никаких вопросов. Но сегодня SOCAR экспортирует также газ, в том числе и жидкий, полимеры, карбамид, метанол и прочую продукцию, которую никак нельзя отнести к нефтяному сектору. К тому же перечень таких продуктов растет с каждым годом, что в немалой степени способствует общему росту ненефтяного экспорта, являющемуся приоритетной задачей азербайджанского правительства.

Можно, конечно, настоять, чтобы компания занималась своей основной задачей – добычей нефти и ее переработкой, а также ее экспортом. А все остальное передать в руки профильных ведомств. Так, в принципе, и было в недалеком прошлом. Но мы хорошо помним, как уверенно шагали к своему банкротству ПО «Азерхимия» и ПО «Азеригаз», метаноловый завод AzMeCo. И лишь после перехода в состав SOCAR в них наладилась работа, стал расти экспорт. Выделение же их в самостоятельные структуры может вновь привести к упадку производства. Можно бы изменить название компании, чтобы оно больше охватывало все сферы ее деятельности. Но сегодня брэнд SOCAR настолько известен в мире, что ребрэндинг может нанести компании непоправимый ущерб.

Да и что, в принципе, плохого в том, что нефтяная компания производит ненефтяную продукцию и успешно реализует ее на мировом рынке. Наоборот, надо поощрять это. А чтобы не было первенства этой компании в списке ведущих ненефтяных экспортеров, то не надо ей вставлять палки в колеса, чего может и добиваются ее недоброжелатели, пытающиеся причислить к нефтяному сектору всю экспортную продукцию SOCAR. Просто надо и другим компаниям подтягиваться до ее уровня, создавать им необходимые для этого условия.