В Генеральном штабе состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были озвучены гимны двух стран. Согласно протоколу, гость оставил запись в «Книге почета».

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 6 мая с находящимся с официальным визитом в нашей стране начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым, сообщает пресс-служб оборонного ведомства.

Между начальниками Генеральных штабов Вооруженных сил двух стран состоялась встреча в расширенном составе.

Приветствуя гостей, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул, что близкие дружеские отношения глав государств опираются на основанные на взаимном доверии древние исторические и искренние традиции. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью во всех областях, в том числе в военной сфере. Имеется большой потенциал для развития азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, генерал-майор О.Белоконев подчеркнул важность этих встреч и расширения взаимных связей в укреплении азербайджано-белорусских отношений.

Гость, отметив, что в основе нашего сотрудничества лежат дружеские отношения между главами государств, еще раз довел до внимания, что Беларусь поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совместных действий в сфере военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества, организации взаимных визитов экспертов, проведение совместных военных учений с участием подразделений армий двух стран и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посетив Центральный командный пункт, гости ознакомились с созданными здесь условиями.