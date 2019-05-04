В Баку скандал вокруг кинотеатра Salaam Cinema
В кинотеатре Salaam Cinema произошла потасовка между организаторами кинотеатра и людьми, называющими себя новыми собственниками здания.
Кинотеатр расположен в историческом здании старой Молоканской церкви. В последние дни в социальных сетях была распространена информация о начале сноса здания.
Сегодня, когда в кинотеатре демонстрировали фильм, к нему подъехал Mercedes c госномерами 90 XC 002.
Вышедший из автомобиля мужчина начал оскорблять собравшихся в здании людей и потребовал немедленно покинуть здание, которое он назвал своей собственностью.
После того, как агрессивный мужчина ударил нескольких посетителей кинотеатра, его с силой выпроводили из здания.
В момент потасовки в здании кинотеатра находились иностранцы.