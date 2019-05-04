В Баку скандал вокруг кинотеатра Salaam Cinema

Отдел информации

В кинотеатре Salaam Cinema произошла потасовка между организаторами кинотеатра и людьми, называющими себя новыми собственниками здания.

Кинотеатр расположен в историческом здании старой Молоканской церкви. В последние дни в социальных сетях была распространена информация о начале сноса здания.

Сегодня, когда в кинотеатре демонстрировали фильм, к нему подъехал Mercedes c госномерами 90 XC 002.

Вышедший из автомобиля мужчина начал оскорблять собравшихся в здании людей и потребовал немедленно покинуть здание, которое он назвал своей собственностью.

После того, как агрессивный мужчина ударил нескольких посетителей кинотеатра, его с силой выпроводили из здания.

В момент потасовки в здании кинотеатра находились иностранцы.

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