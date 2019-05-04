Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по проектированию и реконструкции систем водоснабжения и канализации города Горадиз, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью проведения работ по проектированию и реконструкции систем водоснабжения и канализации города Горадиз из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, ОАО «Азерсу» будет выделено шесть миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.