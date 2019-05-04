Обвал турецкой лиры

Турецкая лира остается в числе главных аутсайдеров валютного рынка. Так, сегодня курс равен 6,02 TRY/USD и достиг максимальной отметки с октября 2018 года, сообщает Profinance.ru.

Это на 0,06 пункта выше, чем по итогам прошлой недели. Последний раз американская валюта в Турции продавалась по этой цене 10 октября прошлого года.

«Повод для роста активности продавцов оказался тот же, что и многих других активов — жесткая риторика Дональда Трампа, давшая участника рынка повод для сомнений относительно заключения торгового соглашения с Китаем. В то же время давление на лиру создает и неопределенность в вопросе с выборами в Турции: верховный избирательный совет страны должен в ближайшее время решить, оставлять ли в силе итог выборов в Стамбуле, где победил представитель оппозиции, или же внять призывам президента страны Эрдогана и провести повторные выборы», - говорится в сообщении издания.