5 тысяч иностранцев со всей Европы едут в Баку

«На такого типа комплексных соревнованиях важна атмосфера и в деревне атлетов, - говорит министр молодежи и спорта Азад Рагимов. – Еврофестиваль - большой тест для наших юных спортсменов. Хотим, чтобы Азербайджан проявил себя и в командных видах спорта.

Сегодня в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в столице Азербайджана с 21 по 27 июля.

Почему данное мероприятие называют фестивалем? Потому что хочется, чтобы помимо соревнований, спортсмены, которым от 14 до 18 лет, приобрели себе тут новых друзей, узнали много нового.

Почти все объекты готовы, на некоторых еще продолжается работа. У нас много оборудования осталось после Евроигр-2015 и Исламиады-2017. Некоторое оборудование было и будет заново закуплено и установлено на объектах.

Готовы к фестивалю и наши волонтеры. Нам поступило 12 тысяч заявок. Из них 8 тысяч прошли интервью. В итоге было отобрано 2500 человек.

В Баку ожидается приезд примерно 2700 спортсменов и 1300 представителей делегаций. Также более 1000 человек будут входить в судейский и технический составы. Таким образом, ждем более 5 тысяч иностранцев. Плюс-минус 10 процентов. И это не считая туристов».

Также были представлены медали Еврофестиваля. Азад Рагимов сообщил, что они были изготовлены на бакинской сувенирной фабрике.

На соревнования билеты будут распространяться бесплатно. Платными билеты будут лишь на церемонии открытия и закрытия. Они поступят в продажу в июне. Цена будет колебаться в пределах 5-20 манатов.