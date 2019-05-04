Генпрокуратура: "Наш предмет - не вопрос открытия ANS"

Генпрокуратура опровергает информацию о прекращении на оправдательных условиях уголовного дела в отношении должностных лиц ООО ANS Müstəqil Yayım və Media Şirkəti.

Напомним, что ранее президент медиакомпании ANS Вахид Мустафаев заявил о том, что они получили письмо, которое полностью оправдывает ANS.

«Опровергая эту информацию, отмечаем, что вступившим в силу решением Бакинского апелляционого суда от 29 июля 2016 года было удовлетворено требование НСТР о прекращении деятельности ANS Müstəqil Yayım və Media Şirkəti, ликвидирована ее лицензия и приостановлена деятельность телеканала.

В связи с изменением обстановки, в Генпрокуратуре было прекращено следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц ООО по нарушению ими прав граждан, уклонению от исполнения определенных законом обязанностей и других преступных деяний», - говорится в заявлении Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.