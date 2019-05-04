В конце прошлого месяца исполнилось 27 лет одному из старейших банков Азербайджана - Gunay Bank . Об истории банка, о текущих проектах и планах на будущее в интервью haqqin.az рассказал и.о. председателя правления Günay Bank Заур Ахмедов.

- Прежде всего, я хотел бы задать вам вопрос о важной дате для вашего банка. 30 апреля исполнилось 27 лет со дня основания Gunay Bank, какими достижениями ваш банк отмечает этот день?

- Да, это правда, что за более чем 27 лет Günay Bank удалось преодолеть многие экономические этапы и до сих пор продолжать свою деятельность. Вы, наверное, знаете, что Gunay Bank является старейшим коммерческим банком в Азербайджане. Наш банк старается работать, следуя требованиям новых рыночных условий.

Основной целью банка является организация сотрудничества в интересах юридических и физических лиц и осуществление всевозможной коммерческо-банковской деятельности, установленной законодательством Азербаджанской Республики.

- 28 февраля 2019 года глава государства президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физическим лицам в Азербайджанской Республике. У нас есть информация о том, что одним из банков, которые получили меньше обращений граждан в связи с этим Указом, является Gunay Bank. Что вы можете сказать по этому поводу?

-Прежде всего, я хотел бы отметить, что Указ подписанный господином президентом, был высоко оценен общественностью и отмечен как особая забота о наших гражданах в обществе. В целом, этот благородный шаг послужил не только финансовой поддержкой гражданам, которые пострадали от волны девальвации, он также дал мощный импульс развитию банковского сектора в целом. Что касается вашего вопроса, отметим что, наш банк не был заинтересован в выдаче кредитов в иностранной валюте физическим лицам, так как в основном мы занимались корпоративным банкингом.

- В последнее время в вашем банке наблюдается как цифровой, так и потенциальный рост, и что вы можете сказать по этому поводу?

- Как я уже говорил ранее, наш бизнес построен в соответствии с корпоративными стандартами, и мы сосредоточили наш бизнес на современных банковских требованиях. В последнее время основной задачей нашего банка является стимулирование ненефтяного сектора и, тем самым, его развитие. В то же время наш банк стремится предоставлять качественные услуги государственным и частным организациям. Мы планируем финансировать стартапы, а также проекты для малого и среднего бизнеса (МСП). Что касается потенциального роста банка, то это связано с тенденциями и потребностями современного финансового внутреннего рынка.

- Какие у вас банковские продукты и инновации?

В целом, согласно стратегии развития Банка, мы пытаемся улучшить различные виды банковских финансовых услуг. Например, недавно мы запустили систему «Gunay Pay» для более оперативного обслуживания клиентов по платежам, обновили услуги интернет-банкинга «Bankonline» и Call-центра. В дополнение к вышесказанному могу отметить, что недавно был подписан меморандум с известной турецкой системой денежных переводов UPT для мгновенного отправления денежных переводов в разные точки мира. В настоящее время продолжается реализация новых проектов, и, надеемся, что они появятся на финансовом рынке в ближайшем будущем.

- Что вы можете сказать о планах банка на будущее?

Конечно, есть много планов, если будем учитывать, что мы живем в новом, современном, инновационном периоде. Поскольку каждый период имеет свои собственные экономико-технические требования, мы будем использовать все наши возможности в будущем для того, чтоб исполнять потребности наших клиентов, в том числе поддерживать принцип «Банк-Клиент» и будем продолжать работать более эффективно.