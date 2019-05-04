У США и Турции появился новый повод для разногласий
Госдепартамент США обратился к Турции с призывом отказаться от буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что это может привести к росту напряженности в регионе.
В заявлении Госдепа сказано, что Вашингтон глубоко обеспокоен намерениями Анкары начать морские буровые работы в районе, который Кипр ранее объявил своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Данный шаг, по мнению Госдепа, носит весьма провокационный характер. В связи с этим Соединенные Штаты настоятельно призывают руководство Турции прекратить эти операции.
МИД Турции, комментируя данное заявление Госдепа, назвал его «оторванным от реальности», передает ТАСС.
«Заявление Госдепартамента США от 5 мая 2019 года, которое связано с проведением Турцией морского бурения на своем континентальном шельфе, оторвано от реальности. Турция с 2004 года и по сей день сохраняет единую позицию в отношении континентального шельфа в Восточном Средиземноморье. Для нас и для турок-киприотов договоренности по разграничению ИЭЗ с Республикой Кипр не являются действительными… Договоренности по разграничению ИЭЗ, которые бы опирались на нормы международного права и были бы справедливыми, еще не были достигнуты… Турция продолжит защищать права турок-киприотов по континентальному шельфу», - говорится в заявлении МИД.
На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение «Афродита», запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно «Фатих», которое с утра субботы находится в ИЭЗ. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев до 3 сентября.