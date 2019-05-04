У США и Турции появился новый повод для разногласий

Госдепартамент США обратился к Турции с призывом отказаться от буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что это может привести к росту напряженности в регионе.

В заявлении Госдепа сказано, что Вашингтон глубоко обеспокоен намерениями Анкары начать морские буровые работы в районе, который Кипр ранее объявил своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Данный шаг, по мнению Госдепа, носит весьма провокационный характер. В связи с этим Соединенные Штаты настоятельно призывают руководство Турции прекратить эти операции.