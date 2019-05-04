Саакашвили: Не претендую ни на какие должности в Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили не собирается занимать никакие должности в Украине. Об этом политик рассказал журналистам.

По словам Саакашвили, сейчас его основная цель - помогать избранному президенту Владимиру Зеленскому в реализации предвыборных обещаний.

"Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей в Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать", - передает слова Саакашвили РИА Новости.

Он уточнил, что поднимет вопрос о разрешении вернуться в Украину, когда Зеленский официально вступит в должность, добавив, что с удовольствием окажет помощь новым людям, которые придут в политику в Украине.