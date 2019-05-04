Темным машинам разрешили вернуться на улицы Ашхабада

В Ашхабаде перестали отправлять на штрафстоянки автомобили темных цветов, сообщает туркменское бюро «Радио Свободы».

Корреспонденты издания свидетельствуют, что рейды прекратились в конце апреля. По улицам Ашхабада стало возможно проехать на темной машине и не быть остановленным полицией. Если же такой автомобиль останавливают, то лишь проверяют техосмотр. Если он не просрочен, то автовладельцу позволяют ехать дальше. Исключение составляют машины черного цвета: по словам корреспондентов, их по-прежнему могут отправить на штрафстоянку.

Запрет на эксплуатацию темных машин впервые был введен в Ашхабаде в конце 2017 года. Многим автовладельцам пришлось прекратить пользоваться автомобилями, потому что у них не было денег на перекраску.