Прокуратура и полиция о резонансном ДТП в Баку

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинской районной полиции и прокуратуры, задержан и привлечен к следствию совершивший на территории района дорожно-транспортное происшествие и сбежавший с места аварии водитель.

В совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и прокуратуры столицы говорится, что 5 мая в поселке Забрат управляемый 38-летним Самиром Сабир оглу Алиевым автобус №217 марки İsuzu (государственный регистрационный номер 01-BM-698) врезался в припаркованный у дороги грузовик Ford Transit (государственный регистрационный номер 90-CO-434). В результате аварии пострадали семь человек.