Прокуратура и полиция о резонансном ДТП в Баку
В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинской районной полиции и прокуратуры, задержан и привлечен к следствию совершивший на территории района дорожно-транспортное происшествие и сбежавший с места аварии водитель.
В совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и прокуратуры столицы говорится, что 5 мая в поселке Забрат управляемый 38-летним Самиром Сабир оглу Алиевым автобус №217 марки İsuzu (государственный регистрационный номер 01-BM-698) врезался в припаркованный у дороги грузовик Ford Transit (государственный регистрационный номер 90-CO-434). В результате аварии пострадали семь человек.
Водитель Самир Алиев cбежал с места происшествия. В следственном отделе Управления полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статьям 263.1-1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия).
Был произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, осуществлены другие неотложные следственные действия.
В результате оперативно-следственных мероприятий Самир Алиев был задержан 6 мая в качестве подозреваемого и допрошен в присутствии адвоката. В настоящее время необходимые следственные мероприятия продолжаются.