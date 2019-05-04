Азербайджанские военные на учениях в Грузии

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в многонациональных командно-штабных учениях по логистике LOGDEV-2019, начавшихся сегодня в Грузии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства обороны Грузии.

В церемонии официального открытия учений приняли участие министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая и другие официальные лица.