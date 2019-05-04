Азербайджанские военные на учениях в Грузии
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в многонациональных командно-штабных учениях по логистике LOGDEV-2019, начавшихся сегодня в Грузии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства обороны Грузии.
В церемонии официального открытия учений приняли участие министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая и другие официальные лица.
Министр обороны Грузии отметил, что республика впервые принимает международные учения в сфере логистики, в которых участвуют страны - члены Североатлантического альянса, передает ТАСС.
В учениях, которые проводятся на территории 4-й механизированной бригады Сил обороны Грузии в Вазиани (близ Тбилиси), задействованы 130 военнослужащих из Грузии, Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Украины, Хорватии, Финляндии и Швеции.
Маневры, которые проходят при поддержке европейского командования армии США, продлятся до 17 мая.