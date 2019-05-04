Искендер Халилов стал владельцем Кузбасской топливной компании

В результате ряда сделок контроль над компанией, которой в течение более десяти лет управляли основатель и президент Игорь Прокудин и заместитель гендиректора КТК Вадим Данилов, перешел бизнесменам Саиду и Михаилу Гуцериевым, совладельцу транспортной группы ISR Trans Искендеру Халилову и экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа Виктору Пичугову.

Из материалов КТК следует, что Саид и Михаил Гуцериевы получили 18,9% акций ПАО. Они вошли в капитал КТК через кипрские "Килтон Оверсиз Лимитед", Rontelor Holdings Limited и Hemfield Finance Limited. И.Халилов стал владельцем более 23,35% топливной компании. Его владение акциями КТК оформлено через кипрские "Даэния Холдингз Лимитед" и Milord Trading Limited.

Суммарно новые владельцы получили 66,85% акций КТК. В компании изменения в составе акционеров не комментируют.

"Кузбасская топливная компания" включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы "Виноградовский", "Караканский-Южный", "Черемшанский", "Брянский"), две обогатительные фабрики ("Каскад-1" и "Каскад-2"), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия. Как сообщалось, КТК в 2019 году планирует добыть 17 млн тонн угля, что на 8% превышает уровень 2018 года.