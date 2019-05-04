ЦИК Турции отменил итоги выборов в Стамбуле

В апреле ЦИК Турции официально объявил итоги состоявшихся 31 марта муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно данным комиссии, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым - 4,156 миллиона голосов избирателей.

После объявления результатов ЦИК выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя муниципальные выборы в Турции, заявил, что выборы прошли демократично, что создавшаяся во время выборов напряженность между политическими партиями осталась позади. «Интересы народа Турции выше политических интересов любой политической партии», - заявил он тогда.

Накануне же президент Эрдоган назвал голосование в Стамбуле «подозрительным» и потребовал провести новые выборы: «Мы не выдвигали никаких протестов касательно итогов голосования в Анкаре. Но в Стамбуле разыграли игру и были многочисленные нарушения. Вы только представьте, в результате пересчета голосов отрыв между кандидатами сократился с 23 тысяч до 13 тысяч голосов. Это наглядно демонстрирует наличие многочисленных нарушений. Граждане обращаются ко мне, «Мой президент, должны быть повторные выборы». Речь идет о Стамбуле, а не о каком-то поселке».