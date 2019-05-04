Москву опять «заминировали»
Сегодня Москву опять потрясла волна анонимных сообщений об угрозе взрывов, начавшаяся около 17:30.
"За час письма с угрозами поступили в адрес 20 столичных объектов, в основном торговых центров", - , сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Интерфакс.
Первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговые центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверки всех поступивших анонимных сообщений, добавил источник.
Официального подтверждения данной информации пока нет.