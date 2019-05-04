Полад Бюльбюльоглу: Пожар в посольстве Азербайджана - дезинформация российских СМИ Обновлено 21:41
Как сообщил haqqin.az посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, распространенное российскими СМИ сообщение о возгорании в здании посольства является дезинформацией.
"В настоящее время мы находимся в посольстве, где проходит презентация книги "Диалог культур и вызовы современной эпохи", изданной при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в России. В рамках мероприятия также отмечается 96-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - сказал П.Бюльбюльоглу.
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Сотрудники МЧС РФ проверяют информацию о возгорании в посольстве Азербайджана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В противопожарную службу сообщили о возгорании в посольстве Азербайджана в центре Москвы. Сотрудники МЧС проверяют эту информацию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место прибыли несколько пожарных расчетов.