Саргсян едет в Карабах
Бывший президент Армении Серж Саргсян на днях отправится в оккупированный армянскими вооруженными формированиями Нагорный Карабах, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Республиканской партии.
В последний раз Серж Саргсян побывал в оккупированном Карабахе в начале марта этого года. Тогда экс-президент принял участие в мероприятиях по случаю 60-летия Вазгена Саркисяна – одного из основателей вооруженных сил Армении. Это было первое публичное мероприятие, на котором появился Саргсян после своей отставки с поста премьер-министра в апреле 2018 года.