В Турции грузин расплатился сувенирной купюрой €500

Согласно информации, в одном из ювелирных магазинов Трабзона гражданин Грузии решил приобрести золотые украшения и расплатился купюрой в 500 евро. Хозяин, проверив купюру, обнаружил, что она фальшивая, и втайне от покупателя сообщил об этом в полицию. Поняв, что что-то пошло не по плану, мошенник скрылся.

Прибывшие на место полицейские проверили записи камер видеонаблюдения и в скором времени задержали мужчину. При обыске у подозреваемого обнаружили 130 банкнот по 500 евро, на всех купюрах была надпись «Сувенирная продукция».