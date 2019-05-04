Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

Российская военная база Хмеймим в Сирии сегодня дважды - утром и вечером - была обстреляна. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает РИА Новости.

По его словам, в обеих атаках боевики применили реактивные системы залпового огня, выпустив в общей сложности 36 снарядов. Все обстрелы удалось отразить, инфраструктура базы и военнослужащие не пострадали.

Купчишин добавил, что все точки запуска ракет были обнаружены и подавлены Воздушно-космическими силами России и сирийской артиллерией.