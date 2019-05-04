Лавров и Помпео пообщались без переводчиков

Это вторые переговоры Сергея Лаврова с Майклом Помпео, возглавившим Госдеп более года назад. Других возможностей для обстоятельной беседы у глав дипломатических ведомств двух стран за это время не нашлось, пишет Коммерсант.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел сегодня в финском городе Рованиеми переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео на полях встречи министров иностранных дел Арктического совета.

Перед началом переговоров один из американских журналистов, обращаясь к Лаврову, выкрикнул: «Как много госсекретарей вы уже повидали?» «Я уже давно перестал считать»,— пошутил в ответ российский министр.

Встреча дипломатов проходила в комплексе Лаппи-арена - бывшем ледовом стадионе, который финны переделали под представительские функции. Разговор главы внешнеполитических ведомств России и США продолжили тет-а-тет - даже переводчиков попросили покинуть комнату переговоров, пишет Российская газета.

По итогам переговоров С.Лавров сдержанно назвал встречу успешной, призвав прессу не обращать внимания на риторику Помпео, пишет РЕН ТВ.

«Мы старались не концентрироваться на тех высказываниях... учитывая, что на эти высказывания оказывают влияние чересчур многие вещи, порой и, как правило, не относящиеся к реальной политике, мы старались концентрироваться на реальной политике, и нам это удалось», - сказал Лавров.

Лавров отметил, что никто из его коллег, как в США и Европе, так и в Латинской Америке, не видит военного разрешения конфликта в Венесуэле, заявив, что такое вмешательство привело бы к катастрофе. По словам российского министра, американские дипломаты отлично это понимают.

В свою очередь Майкл Помпео заявил, что у него с Лавровым состоялся хороший разговор, передает Reuters.