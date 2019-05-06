Баку, Москва и Анкара будут сотрудничать в области железнодорожных перевозок

Главы железнодорожных компаний Азербайджана, России и Турции подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок, говорится в сообщении российской компании, пишет информационно-аналитическое агентство «Финам.ру».

Для этой цели стороны рассмотрят возможность реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1 520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия) – Карс протяженностью 76 км по территории Турции и терминально-логистического центра в Карсе.

"Подписанный нами меморандум открывает путь к развитию перевозок по линии Баку – Тбилиси – Карс... Это значит, что Турция подключается к единому технологическому пространству железных дорог стран бывшего СССР, а также Финляндии, Болгарии и Ирана, работающих в постоянном тесном взаимодействии друг с другом", – заявил на церемонии подписания глава РЖД Олег Белозёров.

По его словам, дальнейшее развитие коридора Баку – Тбилиси – Карс в самой ближайшей перспективе создаст предпосылки для организации регулярного контейнерного сообщения и на постоянной основе включит Турцию в систему евроазиатских транспортных коридоров, по ветке поедут новые грузы, появятся новые возможности развития международной логистики.