Помнится, когда в начале 2016 года была создана Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, многие недоумевали, мол, зачем нам нужен еще один финансовый надзиратель. Мало что ли их в небольшой стране, лучше бы старые заставить работать как положено. Но нужно еще раз подчеркнуть, что соответствующий указ президента Ильхама Алиева был весьма своевременным. Экономический кризис грозил сразить страну наповал, девальвация маната привела к панике на рынке. Нужны были неотложные и решительные действия, которые глава государства и возложил на созданную Палату.

Прошло уже более трех лет, ситуация на рынке вроде нормализовалась, и не только благодаря Палате – не меньшую роль в этом сыграли Минфин, Центробанк, аппарат помощника президента по экономическим вопросам. Но, в любом случае, Палата сделала свое дело, нужда в новом регуляторе явно отпала. Об этом сегодня говорят все, но… в кулуарах. Сказать же громко никто почему-то не решается, даже те, кто за глаза утверждает, что сегодня Палата только мешает, как всякая ненужная бюрократически-паразитическая структура. Правда, "ушли" зажравшегося экс-главу Палаты Руфата Асланлы, ликвидировали выдуманный им Совет директоров. Но дело Асланлы продолжает жить, никто его менять так и не решился. Да и зачем менять, реформироваться под требования дня - под лежачий камень вода не течет, реформы его огибают, а зарплата идет.

А зарплата в Палате, думается, высокая, во всяком случае, одним из обвинений в адрес экс-главы прозвучало то, что его зарплата составляла целых 65 тысяч манатов в месяц. Это, конечно, было громкое обвинение, человек, призванный нормализовать ситуацию на финансовом рынке, просто не имел права назначать себе такую зарплату. Бороться с кризисом с помощью высокой зарплаты – до этого еще никто не додумывался. А наш главный финансовый регулятор, по сути второстепенный чиновник, решил получать зарплату, намного превышающую президентскую. И добился этого благодаря полной бесконтрольности его аппарата, он контролировал всех, а его – никто.

Сам же Асланлы установил и правила, в соответствии с которыми все финансовые субъекты страны платят Палате по сей день немалые суммы. Скажем, крупные банки с активами более 1 млрд манатов выплачивают ей 800 тысяч манатов в год, с активами 0,5-1 млрд манатов - по 500 тысяч манатов, а совсем слабые банки – по 300 тысяч манатов в год. Сколько же всего Палата зарабатывала ранее, и сколько получает сегодня – тайна за семью печатями. Но если учесть, что в стране три десятка банков, из которых несколько достаточно крупных, можно уверенно сказать, что общая сумма поступлений от одних только банков составляет десятки миллионов манатов в год. А ведь есть еще страховые компании, отдельные страховщики и перестраховщики, небанковские кредитные организации, почта, инвестиционные компании, фондовые биржи, Центральный депозитарий, криллинговые компании, лотереи, спортивные тотализаторы, кредитное бюро…

Представляете, сколько миллионов в год «зарабатывает» Палата?! А ведь и это еще не все. Она не брезгует даже пятью сотнями манатов, которые берет за проведение аттестаций с каждого работника указанных организаций. Хотя, если учесть, что их число насчитывается тысячами, то и здесь набегает немалая сумма. Мелочью, на первый взгляд, может показаться и установленный самой Палатой тариф за проверки в этих финансовых организациях – всего 30 манатов. Но это за каждый час. А проверки-то проводятся порой неделями.

Вот так, четко следуя «заветам» Асланлы и собирая со всех финансовых организаций страны своеобразную дань, и продолжает жить Палата. Толку от нее на рынке мало, она сегодня, пожалуй, больше мешает, чем помогает – таково мнение многих экспертов. И дело не только в оказании реальной помощи финансистам, но и в той прозрачности в этой сфере, которая изначально являлась одной из важнейших ее задач, о чем мы можем судить уже четко.

Даже в Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг указано, что Палате необходимо повысить прозрачность в этой сфере, определить механизмы по эффективному доведению информаций до населения. Но что об этом говорить, если Палата не смогла обеспечить даже прозрачность деятельности подконтрольных финорганизаций. Как установил известный банковский эксперт Акрам Гасанов, отчетность даже наиболее жестко контролируемых Палатой организаций - банков далеко не соответствует требованиям установленных стандартов. Ни один банк в стране не раскрывает полностью требуемых сведений. Только шесть банков (XalqBank, Bank Avrasiya, Azərbaycan Sənaye Bankı, Paşa Bank, Turanbank и AGBank) раскрывают всего 2/3 требуемых сведений, 13 банков показывают более половины сведений. И чуть ли не половина банков страны предоставляет на суд своих клиентов менее половины сведений, которые они должны знать. Вот и говори после этого о доверии населения банкам.