В Мексике разбился самолет с болельщиками

В Мексике разбился частный пассажирский самолет Bombardier Challenger 601. Об этом сообщает издание Reforma со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что спасатели обнаружили обломки лайнера в горах мексиканского штата Коауила. Поиски самолета, по данным издания Vuelo, продолжались более 12 часов. В результате происшествия погибли 14 человек — 11 пассажиров и трое членов экипажа.

По предварительной информации, пассажиры возвращались после посещения боя мексиканского боксера Сауля Альвареса, который состоялся в Лас-Вегасе.

Bombardier Challenger 600 — семейство пассажирских самолетов повышенной комфортабельности для деловой авиации. Их вместимость в зависимости от модели — до 19 человек.