Чавушоглу: «Самое лучшее предложение поступило от русских»

Глава турецкого МИД напомнил, что Турция предложила США создать рабочую группу по С-400: «Мы довели это предложение до сведения как НАТО, так и нашего союзника США. Если США искренни в своей обеспокоенности, если за этим не стоит нечто иное, то они примут наше предложение. Тогда мы все вместе сможем выяснить правоту или ошибочность утверждений об угрозе С-400 системам НАТО».

«В течение 10 лет мы просили союзников о поставках систем ПВО, однако нам было отказано в этой просьбе. Мы обращались к различным странам, но самое лучшее предложение поступило от русских. С-400 очень приемлемы для нас как в технологическом плане, так и с точки зрения других возможностей», - подчеркнул Чавушоглу.

Кроме того глава турецкого МИД отметил, что Анкара «не приемлет и отвергает язык санкций»: «Мы никогда не склоняли и не склоним голову перед давлением».