Чавушоглу: «Самое лучшее предложение поступило от русских»
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре подтвердил намерение Турции приобрести российские ЗРК С-400, сообщает Anadolu.
По словам Чавушоглу, в распоряжении Турции нет собственной системы противовоздушной обороны: «В НАТО лучше остальных знают, насколько Турция нуждается в системах ПВО...»
Глава турецкого МИД напомнил, что Турция предложила США создать рабочую группу по С-400: «Мы довели это предложение до сведения как НАТО, так и нашего союзника США. Если США искренни в своей обеспокоенности, если за этим не стоит нечто иное, то они примут наше предложение. Тогда мы все вместе сможем выяснить правоту или ошибочность утверждений об угрозе С-400 системам НАТО».
«В течение 10 лет мы просили союзников о поставках систем ПВО, однако нам было отказано в этой просьбе. Мы обращались к различным странам, но самое лучшее предложение поступило от русских. С-400 очень приемлемы для нас как в технологическом плане, так и с точки зрения других возможностей», - подчеркнул Чавушоглу.
Кроме того глава турецкого МИД отметил, что Анкара «не приемлет и отвергает язык санкций»: «Мы никогда не склоняли и не склоним голову перед давлением».