Экрем Имамоглу: «Мы не отступим»

Победивший на выборах мэра Стамбула кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу, выступая перед сторонниками в Стамбуле, осудил ЦИК за его решение об отмене итогов выборов, заявив, что не отступит, передает телеканал NTV.

«Выборы, которые мы выиграли, пытаются отнять у нас... Когда они не смогли выиграть, то начали использовать предлоги для отмены выборов. Мы не отступим...», - заявил Имамоглу, отметив, что те же избирательные комиссии, состав которых был назван предлогом для отмены выборов мэра Стамбула, в прошлом году были на выборах президента, а еще годом ранее – на конституционном референдуме, на которых ЦИК не выявил нарушений.

«Завтра я еду в Анкару, встречусь с руководством нашей партии. Мы примем самое правильное решение. Объясняйте нашу правоту. Пришло время говорить. Я ни от единого человека не приму указаний. Приму их только от 16 миллионов стамбульцев», - заявил Имамоглу своим сторонникам.

На прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 48,8% голосов, опередив на 13 729 голосов своего соперника - кандидата от ПСР, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений результатов выборов это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность. В ПСР же считают, что на выборах проголосовали десятки тысяч избирателей, не имеющих права голоса, а также то, что десятки сотрудников избирательных участков были назначены вопреки правилам.