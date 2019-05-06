Помпео заявил об «агрессии» России в Арктике

США намерены усилить свое присутствие в Арктике, чтобы противостоять "агрессивному поведению" России и Китая в регионе, заявил глава Госдепа Майкл Помпео в финском Рованиеми,

Помпео раскритиковал российские территориальные претензии на новые, более быстрые морские маршруты, которые можно будет использовать в результате глобального потепления.

"Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан", - сказал Помпео, объявив, что США будут наращивать свое дипломатическое и военное присутствие в Арктике, в том числе путем восстановления ледокольного флота.

Критику Помпео также вызвали намерения Пекина добиться влияния в полярном регионе.