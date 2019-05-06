США отзывают посла в Украине

Посол США в Украине Мари Йованович до конца мая будет отозвана со своей должности, сообщает ZN.ua со ссылкой на американские диписточники.

По данным издания, недавно Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. Она должна снова приехать в Украину 11 мая, а 20 мая окончательно вернуться в США.

До утверждения кандидатуры нового посла его обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого пока не определена.

В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Йованович, которая занимает должность посла в Украине с 2016 года, в попытке вмешательства в работу ведомства. Госдепартамент США назвал обвинения «откровенным вымыслом».