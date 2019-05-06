А ведь сам президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что выборы остались позади, что в течение следующих четырех с половиной лет выборов в стране не будет, и надо заняться решением проблем, существует также потребность в «Турецком союзе».

Решение Высшей избирательной комиссии (ВИК) Турции об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле и проведении 23 июня новых выборов означает, что Турция до указанной даты вновь вступает в период резких политических потрясений. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в аналитической выкладке азербайджанского Центра аналитических исследований «Атлас».

Главное возражение правящей Партии справедливости и развития (ПСР) состоит в том, что если в результате пересчета число голосов, поданных за кандидата Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу, лишь в части населенных пунктов снизилось с 26 до 12 тысяч, то пересчет по всем населенным пунктам приведет к тому, что итоги выборов изменятся в пользу кандидата правящей партии Бинали Йылдырыма.

Выглядит логично. Но вот вопрос: почему представители ПСР, наблюдавшие за ходом выборов, закрыли глаза на такое надувательство и подписали итоговые протоколы? Новое решение ВИК создает условия для того, чтобы взять под подозрение любые результаты будущих выборов в Турции. Будет сложно провести абсолютно прозрачные выборы. Проведение новых выборов в Стамбуле создаст негативный прецедент.

Кроме того, правящая партия нашла след Гюлена и в ВИК. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело против 43 членов комиссии за причастность к сети Гюлена. Тем самым из заявления правящей партии складывается ужасающая картина: сеть Гюлена способна оказывать влияние на итоги выборов в Турции. Видимо, при ином решении сам председатель ВИК не смог бы избавиться от подозрений, что сам находится под влиянием Гюлена.

Таким образом, до 23 июня Турция снова становится полем борьбы. Один из главных вопросов: выдвинут ли ПСР и НРП тех же кандидатов? Но если НРП согласится на повторные выборы, то ее кандидатом по-прежнему будет Экрем Имамоглу. Однако будет ли кандидатом ПСР вновь Бинали Йылдырым, сказать сложно.

Фактически в прошлый раз Экрем Имамоглу соревновался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, а не с Бинали Йылдырымом. Если и на этот раз будет так, это будет означать, что Эрдоган не доверяет своим кандидатам и считает, что его партия не сможет победить на выборах, если его самого не будет на площадях. И это действительно так. ПСР пытается сохранить свой рейтинг только за счет харизмы Эрдогана.

Турция любит политиков-жертв. В свое время сам Реджеп Тайип Эрдоган, будучи мэром Стамбула, стал жертвой, получив шестимесячное тюремное заключение за несколько строк стихов, что открыло путь для восхождения его звезды вплоть до должности главы государства. Теперь жертвой стал Экрем Имамоглу. Возможно, ПСР, сама не осознавая того, расчищает путь для усиления Экрема Имамоглу как политика.