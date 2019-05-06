«Кастрюльные протесты» в Стамбуле из-за отмены итогов выборов; видео
Жители многих районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИК отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает РИА Новости.
Major protests in #Istanbul continue this evening. pic.twitter.com/8bUkKHQOdG— 𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙡 𝘾𝙧𝙖𝙗 (@IntelCrab) 6 мая 2019 г.
Граждане Турции, живущие в различных частях Стамбула, в таких, как Бешикташ, Кадыкей, Шишли, встретили решение ЦИК акциями протеста в виде стука по кастрюлям и сковородкам. Протесты начались в районе десяти часов вечера в районах Бешикташ и Ферикёй, потом присоединились и другие районы, протестующих гудками поддерживают водители машин.
No re-run for #istanbul elections. The sound of the city is loud and clear. pic.twitter.com/wYbgEbrSNj— Traci Crawford (@TraciiCrawford) 6 мая 2019 г.
На кадрах видно, что жители стамбульских районов Бешикташ, Кадыкёй, Ферикёй, Шишли открывают окна и балконы, стучат по кастрюлям, бьют в сковородки, в некоторых квартирах постоянно гасят и вновь зажигают свет, автомобили сигналят и мигают фарами. По сообщениям из соцсетей, группа из нескольких сотен протестующих собралась в районе Бешикташа. Они скандируют лозунг оппозиционной Народно-республиканской партии "Право и справедливость".