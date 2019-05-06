Главы Погранслужб Азербайджана и Грузии решают споры по-дружески
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев провел рабочую встречу с делегацией, возглавляемой начальником Пограничной полиции МВД Грузии Теймуразом Кекелидзе. Как сообщили haqqin.az в Госпогранслужбе Азербайджана, встреча состоялась на служебной территории пограничного отряда «Шамкир».
Согласно информации, на встрече была обсуждена ситуация на азербайджано-грузинской границе, совместная борьба с угрозами пограничной безопасности, продолжение обмена опытом и информацией, развитие сотрудничества.
Стороны положительно оценили динамику двустороннего развития, подчеркнув, что уровень существующих отношений между пограничными структурами Азербайджана и Грузии вносит вклад в вопросы совместного пресечения незаконных действий на границе.
Сообщается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимного доверия.