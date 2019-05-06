В московских аэропортах задерживают и отменяют рейсы

По информации на 7:55 во "Внуково" задержано три рейса, в "Домодедово" - пять рейсов, восемь отменено, в "Шереметьево" задержано 12 рейсов.

Более 20 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы во вторник утром, следует из данных "Яндекс. Расписания", передает РИА Новости.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.