Российские военные будут патрулировать армянские города

Российские военнослужащие со 102-ой базы в Гюмри помогут сотрудникам правоохранительных органов Армении следить за порядком в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Sputnik-Armenia.

"Военнослужащие подразделения военной полиции российской военной базы в Армении во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов республики в 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне обеспечат безопасность парада и торжественных мероприятий на территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов", - говорится в сообщении.

"На территории воинских гарнизонов и в аэропортах ежедневно несут службу гарнизонные патрули и патрули военной полиции совместно с сотрудниками полиции Армении, с которыми налажено взаимодействие и обмен информацией. Военнослужащие военной полиции укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены бронеавтомобилями, специальными и индивидуальными средствами защиты, связи и штатным оружием", - говорится в сообщении.