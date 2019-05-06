Легкие ракеты двух типов (MAM-L и MAM-C) производства компании ROKETSAN с 2016 года успешно применяются в ходе операций сил безопасности Турции. Как передает агентство «Анадолу», в компании ROKETSAN сообщили, что мини-ракеты турецкого производства вскоре поступят на вооружение армий дружественных и союзных стран.

Вес мини-ракеты MAM-L составляет около 22 килограммов, тогда как MAM-C втрое легче (6,5 килограмма).

По своим техническим параметрам, улучшенным в ходе боевых операций, мини-ракеты MAM-L и MAM-C превосходят зарубежные аналоги.

Мини-ракеты семейства MAM интегрированы в ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Anka.

Эти ракеты также могут устанавливаться на легкие истребители.

Мини-ракеты MAM-C способны поразить цель на расстоянии в восемь километров, тогда как MAM-L уничтожают объекты на расстоянии до 14 километров.

Легкие ракеты MAM-C разработаны для борьбы с живой силой, небронированной и легкобронированной техникой, поражения огневых точек противника.