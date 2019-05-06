Турецкая лира продолжает дешеветь

Курс доллара США в Турции вновь достиг 6,17 лиры. Это на 0,09 лиры выше, чем вчера.

Последний раз американская валюта в Турции торговалась у этой отметки 4 октября прошлого года.

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