Главы трех районов отчитываются об устранении последствий землетрясения

В Исмаиллинском районе проходит совместный брифинг глав ИВ Исмаиллинского, Шемахинского и Агсуинского районов, посвященный итогам проведенных работ по ликвидации последствий землетрясения, сообщает собственный корреспондент haqqin.az .

В ходе брифинга главы районов сообщили, что по поручению президента Ильхама Алиева проведены масштабные работы по ликвидации последствий землетрясения.

В целом, в аварийное состояние пришли 748 домов.

Главы районов сообщили, что в Агсу начато строительство 162 жилых домов, в Исмаиллы – 76, а в Шемахе - 112 домов. Во всех трех районах продолжается строительство социальных объектов при поддержке объединения «Региональное развитие».

Все работы по ликвидации последствий землетрясения находятся под личным контролем главы государства и первого вице-президента.