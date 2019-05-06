Межбанк, KOBIA и ASAN Радио представили Sahibkar vaxtı
Международный банк Азербайджана при партнерстве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и ASAN Радио запустил новый просветительский проект для предпринимателей, в рамках которого каждую неделю на ASAN Радио в прямом эфире будет транслироваться программа Sahibkar vaxtı.
Sahibkar vaxtı будет выходить в эфир ASAN Радио по вторникам в 19:05, а также транслироваться в прямом эфире на корпоративных страницах МБА, KOBIA и ASAN Радио в Facebook.
В передаче примут участие профессионалы в различных областях предпринимательства. Каждый, кто занимается предпринимательством, в особенности малым и средним бизнесом, сможет найти в ней ответы на свои вопросы.
Цель передачи - поддержание бизнес-грамотности в нашем обществе, обучение предпринимателей и информирование их об имеющихся у них бизнес-возможностях.
Ведущий передачи - экономист-журналист Али Ахмедов, хорошо знакомый деловым кругам нашей страны.
Директор департамента развития корпоративного бизнеса МБА Ульви Гасымов сказал: «Мы продолжаем активно поддерживать малый и средний бизнес. Все больше и больше предпринимателей пользуются созданными МБА возможностями кредитования. Мы стремимся поддерживать развитие этого сектора через наши просветительские проекты с партнерскими организациями и надеемся, что Sahibkar vaxtı будет полезен нашим бизнесменам».
Пресс-секретарь департамента по связям с общественностью Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Вусала Гулиева, отметила, что просветительские программы важны с точки зрения повышения информированности предпринимателей: «Во время регулярного общения с предпринимателями мы видим, что у них есть определенные вопросы на отдельных этапах развития их бизнеса. Sahibkar vaxtı станет интересной и полезной платформой для информирования предпринимателей о создании и развитии бизнеса, инновациях и механизмах поддержки в этой области».
Ведущий программы Али Ахмедов, сказал, что аудитория проявляет все больший интерес к таким программам: «По мере роста бизнес среды и повышения уровня экономической грамотности в нашем обществе, люди стремятся тратить на подобные передачи большую часть своего времени. Мы также, в свою очередь, постараемся максимально повысить полезность передачи для наших слушателей».