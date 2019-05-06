Межбанк, KOBIA и ASAN Радио представили Sahibkar vaxtı

Международный банк Азербайджана при партнерстве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и ASAN Радио запустил новый просветительский проект для предпринимателей, в рамках которого каждую неделю на ASAN Радио в прямом эфире будет транслироваться программа Sahibkar vaxtı.

Sahibkar vaxtı будет выходить в эфир ASAN Радио по вторникам в 19:05, а также транслироваться в прямом эфире на корпоративных страницах МБА, KOBIA и ASAN Радио в Facebook.

В передаче примут участие профессионалы в различных областях предпринимательства. Каждый, кто занимается предпринимательством, в особенности малым и средним бизнесом, сможет найти в ней ответы на свои вопросы.

Цель передачи - поддержание бизнес-грамотности в нашем обществе, обучение предпринимателей и информирование их об имеющихся у них бизнес-возможностях.