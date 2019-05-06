57 стран на «Большом шлеме» в Баку

10 мая в Баку стартует престижный турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором ожидается участие 449 спортсменов и спортсменок из 57 стран.

В соревнованиях, которые пройдут во Дворце спорта имени Гейдара Алиева, Азербайджан представят 28 дзюдоистов и 15 дзюдоисток. Среди них и такие именитые спортсмены как Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев (73 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ирина Киндзерская (свыше 78 кг) и другие.

На турнире «Большого шлема» в Баку будут разыгрываться лицензионные баллы для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио.

Соревнования продлятся три дня. Церемония открытия состоится 10 мая в 16:00.