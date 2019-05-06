Турецких военных обучат в России

Турецкие военнослужащие будут обучаться эксплуатации российских ЗРК С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России, передает ТАСС cо ссылкой на военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства рассказал, что около 100 турецких военнослужащих прибудут в Россию в конце мая. Их обучение начнется в июне и продлится около пяти месяцев. Одновременно с ними в этом же центре будут проходить обучение военные Народно-освободительной армии Китая — они начали свой курс еще в марте этого года.

«Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России», — заявил источник.