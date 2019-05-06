Евросоюз потребовал у Анкары разъяснений

После отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле Евросоюз призвал ответственную избирательную комиссию представить обоснование своего решения, пишет Дойче велле.

"Обоснование этого далеко идущего решения, принятого в крайне политизированном контексте, должно быть незамедлительно открыто для публичного расследования", - заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.

Свободные, справедливые и прозрачные выборы необходимы для любой демократии, а также для отношений между ЕС и Турцией, говорится в совместном заявлении Могерини и Хана.

"Для избирательной комиссии Стамбула важно иметь возможность выполнять свою работу независимым, открытым и прозрачным образом", - отметили политики.

Отметим, что в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции аннулировала результаты голосования в Стамбуле. Новое голосование пройдет 23 июня.