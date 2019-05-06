Мамед Эфендиев 12:44

Недовольство президента США Дональда Трампа высокими ценами на нефть порой выражается в форме открытых угроз, что сказывается и на ее котировках. И если вначале каждое подобное заявление американского президента приводило к снижению цен на мировом рынке, то постепенно эффективность его «медвежьих» (медведи на биржах играют на понижение) выходок, кажется, стала падать. Это особенно проявилось после недавнего его заявления о том, что он смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличения экспорта нефти, которое неминуемо должно привести и к снижению цен. Напомним вкратце, как глава Белого Дома в конце апреля с присущим ему самодовольством объявил, что одним звонком решил проблему: "Говорил с Саудовской Аравией и с другими государствами об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения". Об этом он написал в твиттере, не уточнив, правда, о каких других странах идет речь. Причем за несколько дней до этого Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран, срок действия исключений завершился 2 мая. И если суммировать оба угрожающих для глобального нефтяного рынка заявления, то следовало ожидать резкого обвала нефтяных цен.

Так вначале и произошло, стоимость «черного золота» эталонных марок резко снизилась, Brent подешевел на 2,38 доллара. Такая реакция рынка, кажется, придала американскому президенту еще большую уверенность, и он решил подвести итог своим действиям: «Цены на бензин снижаются. Я позвонил в ОПЕК. Я сказал: «Вы должны их снизить. Вы обязаны их снизить». Соответствующее заявление опубликовано на сайте администрации США. Хотя это уже явно превосходило возможности даже Трампа, рынок на заявления реагирует, но не подчиняется им. И это не замедлило сказаться. Вскоре представители Организации стран-экспортеров нефти, а также руководства Саудовской Аравии заявили о том, что не обсуждали с Трампом снижение цен на нефть. Об этом сообщило солидное издания Wall Street Journal. Причем источники WSJ сообщили, что каких-либо переговоров с Трампом не вели ни генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ни министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. Более того, чиновники Саудовской Аравии сообщили WSJ о том, что принц Мухаммед бин Салман также не вел каких-либо телефонных переговоров с Трампом. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, занимающий в настоящее время пост президента конференции ОПЕК, также, по данным WSJ, не проводил подобных переговоров. И вот до сих пор остается загадкой, с кем же вел переговоры глава США. Таким образом, издание еще больше озадачило мировую общественность - неужели Трамп всех просто надул. Вполне возможно, журналисты, кстати, уже давно обличили его во лжи, причем многократной. Так почему же ему не прибегнуть к испытанному методу и не продолжить попытки оказать давление на нефтяной рынок и повлиять на нефтяные котировки. Его переговорный блеф очень напоминает игру опытного картежника, одолевшего противника без единого козыря в руках. Да, после данного заявления на нефтяном рынке произошло довольно заметное снижение цен. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 3,3%, а WTI - на 2,9%. А это, согласитесь, немало, когда речь идет о ежедневных миллионах баррелей.

Дошло до того, что даже выдержанный президент РФ Владимир Путин встревоженно выразил надежду, что Саудовская Аравия не выйдет из договоренностей ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи. Он заявил об отсутствии какой-либо информации от саудитов и других партнеров по ОПЕК+ о том, что они готовы выйти из этих договоренностей. "Более того, мне кажется, что это маловероятно, потому что на самом-то деле, инициатором договоренностей ОПЕК+ и привлечения России к этим договоренностям, была как раз Саудовская Аравия", - добавил российский президент. Блефуют, чтобы выиграть. Удалось ли Трампу выйти из этой игры победителем? Кажется, нет. Его быстро разоблачили, хотя в краткосрочном смысле и было достигнуто некоторое снижение цен на нефть. Но министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не только отрицал свой разговор с президентом США. Напротив, он заявил, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено. А тревожные события в Венесуэле и американские санкции против Ирана только подливают масла в огонь - у нефти все больше поводов дорожать. Едва ли Дональд Трамп добивался этого эффекта, рассказывая о своем "звонке". Более того, 28-й генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал страны-участницы оставлять паспорта дома перед входом в организацию. ОПЕК пытается деполитизировать нефть. Он встал на защиту Ирана, который уже сталкивался с такими проблемами в последние годы: «с момента своего создания ОПЕК столкнулась с несколькими проблемами, но единство и дружба между государствами-членами играли ведущую роль в преодолении проблем». А Тегеран, как известно, в течение года пытается призвать ОПЕК вынести на обсуждение введение нефтяных санкций США в отношении Ирана, чтобы после их снятия без каких-либо ограничений со стороны ОПЕК нарастить добычу. Но в ответ получает заявления, что ОПЕК не является политической организацией.