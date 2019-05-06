Зариф: Некоторые страны подталкивают США на конфликт с Ираном

Существует группа стран, в том числе и в регионе Ближнего Востока, которые подталкивают Вашингтон к конфликту с Ираном, сказал в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает агентство IRNA.

По словам Зарифа, те страны, которые сегодня провоцируют конфликты с участием США, в первую очередь ощутят на себе все ужасающие последствия своих действий. 

Иранский министр отметил, что экономическая политика Вашингтона по отношению к Тегерану в настоящее время является не чем иным, как экономическим терроризмом.

Зариф подчеркнул, что сегодня ООН не служит интересам США. Более правдоподобным является тот факт, что ООН удовлетворяет израильские внешнеполитические амбиции.

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