Зариф: Некоторые страны подталкивают США на конфликт с Ираном

Существует группа стран, в том числе и в регионе Ближнего Востока, которые подталкивают Вашингтон к конфликту с Ираном, сказал в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает агентство IRNA.

По словам Зарифа, те страны, которые сегодня провоцируют конфликты с участием США, в первую очередь ощутят на себе все ужасающие последствия своих действий.

Иранский министр отметил, что экономическая политика Вашингтона по отношению к Тегерану в настоящее время является не чем иным, как экономическим терроризмом.

Зариф подчеркнул, что сегодня ООН не служит интересам США. Более правдоподобным является тот факт, что ООН удовлетворяет израильские внешнеполитические амбиции.